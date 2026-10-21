Entre noviembre 2026 y enero 2027 habrá intensidad sin precedentes del fenómeno El Niño, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En prevención de la inseguridad alimentaria que podría dejar El Niño en varios sitios del mundo, la ONU destinó 50 mdd al fondo de emergencia.

El Niño podría alcanzar intensidad no vista en 4 décadas; afectará a América Latina

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, informó que entre noviembre y enero se podría producir un fenómeno El Niño sin precedentes vistos en los últimos 40 años.

Según lo previsto, la superficie marina en el Pacífico podría llegar a 3.8 grados centígrados, lo que dejaría graves sequías, lluvias torrenciales e inundaciones en algunos sitios de América Latina, África orienta y austral, así como en Asia y Pacífico.

Asimismo, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que aunque estos fenómenos meteorológicos están previstos no es forzoso que exista un “desastre humanitario”. Sin embargo, sí se necesita preparación por su los hechos ocurren.

ONU destina 50 mdd al fondo de emergencia por El Niño

Ante la intensidad sin precedentes que El Niño podría tener a finales de 2026 e inicio de 2027, la ONU decidió destinar 50 mdd al fondo de emergencias de 11 países, entre ellos:

Chad

El Salvador

Etiopía

Somalia

Sudán del Sur

Tom Fletcher mencionó que las altas temperaturas por El Niño podrían dejar inseguridad alimentaria en 50 millones de personas. Sin embargo, subrayó que no precisamente debe haber “desastre humanitario” por el fenómeno.