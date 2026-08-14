El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y México podría experimentar cambios importantes en el clima durante el otoño e invierno de 2026.

De acuerdo con la actualización de Meteored con respecto a El Niño en México, el Pacífico ecuatorial registra un calentamiento que favorecería un evento de intensidad muy fuerte hacia el invierno.

“Recientes actualizaciones de El Niño indican que tendríamos un evento Muy Fuerte este próximo invierno con 95% de probabilidad entre octubre y diciembre de 2026, cambiando el tiempo y clima en México.” Meteored

Los datos más recientes señalan anomalías de hasta 1.4 grados Celsius en la región 3.4 del Pacífico y de hasta 2.9 grados en la zona cercana a Ecuador y Perú, además, existe una probabilidad de 100% de que El Niño persista hasta comienzos de 2027.

¿Cómo afectará El Niño al clima de México?

Para México, el escenario previsto apunta a un otoño más lluvioso y fresco en buena parte del territorio debido al fenómeno de El Niño, pues La combinación de ciclones tropicales y, posteriormente, sistemas invernales podría provocar periodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas considerablemente bajas.

Meteored estima que El Niño alcance su máxima intensidad entre octubre y diciembre, con una probabilidad de 95% de que llegue a una categoría muy fuerte durante ese periodo; sin embargo, los especialistas advierten que sus efectos son probabilísticos y no significan que todos los eventos extremos vayan a ocurrir.

“De cumplirse las previsiones actuales, podríamos tener un otoño-invierno más lluvioso y frío de lo habitual en México por la presencia de un El Niño muy fuerte. Amenaza de ciclones y sistemas invernales estará presente.” Meteored

La amenaza de ciclones tropicales podría mantenerse durante el final del verano y el otoño, principalmente sobre el Pacífico, mientras que algunos sistemas podrían favorecer lluvias importantes en otras regiones del país.

Hacia el invierno, la influencia de El Niño podría combinarse con sistemas invernales capaces de generar más frío, lluvias abundantes e incluso nevadas en algunas zonas, y de acuerdo con la información, la región del sureste sería una de las excepciones, con condiciones más secas respecto al resto del territorio.