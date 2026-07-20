Ismael “El Mayo” Zambada, fue sentenciado a cadena perpetua el lunes 20 de julio, durante una audiencia que inició a las 8:30 horas, hora local.

La sentencia fue emitida por el juez Brian Cogan en la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, quien también llevó el caso del otro líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y de Genaro García Luna.

A la audiencia arribó poco antes de las 8:00 horas el abogado de El Mayo Zambada, Frank Pérez, quien ingresó a la Corte de Brooklyn sin dar declaraciones a medios.

🚨Hoy se prevé que Ismael ‘El Mayo’ Zambada escuche su sentencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.



Así llegó su abogado, Frank Pérez, a la Corte en Brooklyn.



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El Mayo Zambada: “La violencia debe terminar en México”, asegura durante su audiencia

El Mayo Zambada leyó una declaración durante la audiencia en la que se le sentenció a cadena perpetua, donde reconoció su responsabilidad por el daño que causó su trayectoria criminal.

En su declaración, hecha en español, el Mayo Zambada dijo que “la violencia debe terminar en México y debe terminar en todo lugar”.

Además llamó a las nuevas generaciones a recordar que la violencia y el crimen organizado no es un camino apropiado y “nadie gana”.

Asimismo, señaló que no se quiso someter a un juicio porque “no quería ocultar la verdad ni dejar de reconocer que lo que hizo estuvo mal”.

Por su parte, el juez Brian Cogan señaló que El Mayo Zambada enfrenta retos en materia de salud física y mental, por lo que recomendó a la entidad de prisiones tomar en cuenta las necesidades del sentenciado para determinar dónde cumplirá su condena.

El Mayo Zambada recibe sentencia de cadena perpetua

El Mayo Zambada compareció ante la Corte del juez Brian Cogan la mañana del 20 de julio para recibir sentencia por los delitos como:

narcotráfico

crimen organizado

El juez resolvió la sentencia en cadena perpetua como había solicitado la Fiscalía de Nueva York contra el líder del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable el pasado 25 de agosto de 2025.

El juez Brian Cogan señaló entonces a El Mayo Zambada que los delitos que se le imputan requieren de una pena de cadena perpetua.

Sin embargo, la defensa del líder criminal busca que su sentencia pueda ser cumplida en un penal donde se le de un trato digno en materia de salud y que reciba los cuidados necesarios para mantener su salud.

Cabe señalar que la fiscalía además había solicitado la imposición de una multa por 15 mil millones de dólares por parte de El Mayo Zambada, además de la cadena perpetua.