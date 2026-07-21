México analiza si pedirá parte de la fortuna que Estados Unidos buscaría decomisar a Ismael El Mayo Zambada, valuada históricamente en 15 mil millones de dólares.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará el tema.

“Vamos a pedirle la Fiscalía que revise” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo en su conferencia mañanera de este martes 21 de julio luego de que el día anterior Ismael El Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Sheinbaum pide a FGR informar sobre fortuna de El Mayo Zambada

Claudia Sheinbaum pidió a Ernestina Godoy, titular de la FGR, que revise el tema dado que esta cantidad de recursos aún no estaría decomisada.

El dinero seria producto de su carrera delictiva de varias deécadas y de los frutos obtenidos por haber “envenenado” a comunidades en Estados Unidos, dijo el fiscal estadounidense Joseph Nocella.

La FGR también analizaría si busca entrevistar a El Mayo Zambada para conocer cómo fue su extracción y esclarecer la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Estados Unidos aún busca fortuna de El Mayo Zambada

Joseph Nocella señaló que para lograr sus objetivos, El Mayo Zambada ordenó el asesinato de quienes se interpusieran en su camino.

De esa manera, dijo que confiscar sus bienes y fortuna estimados en 15 mil millones de dólares representaría hacer justicia a las víctimas.

No obstante a Fiscalía de Estados Unidos admitió que aún no ha logrado localizar los activos que equivaldrían a la suma anunciada por sus actividades delictivas en toda su carrera como cofundador del Cártel de Sinaloa.