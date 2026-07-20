Ismael “El Mayo” Zambada fue condenado a cadena perpetua este lunes 20 de julio; sin embargo, el castigo para el líder del Cártel de Sinaloa no concluye con el cumplimiento de la sentencia.

Además de la cadena perpetua, la Fiscalía de Nueva York solicitó el decomiso de 15 mil millones de dólares.

Te compartimos lo que implica la sentencia contra El Mayo Zambada, quien se declaró culpable de los cargos por narcotráfico como reconocimiento de los delitos que cometió y sus consecuencias.

Sentencia del El Mayo Zambada va más allá de la cadena perpetua

La sentencia contra El Mayo Zambada señala que debe cumplir cadena perpetua luego de declararse culpable por delitos por narcotráfico.

El líder del Cártel de Sinaloa, no tendrá posibilidades de salir de prisión debido a la gravedad de los delitos que se le imputaron, según reconoció Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada.

por otra parte, el gobierno de Estados Unidos busca que se le decomisen al líder criminal un total de 15 mil millones de dólares como parte de una reparación de daños ocasionados por el narcotráfico.

El Mayo Zambada cumplirá sentencia en prisión que le brinde atención médica

Por otra parte, el juez Brian Cogan aceptó que El Mayo Zambada requiere de atención médica física y psicológica, por lo que solicitó que esto se tome a consideración al momento de ser colocado.

En este sentido, se llamó a la Oficina de Prisioneros (BOP) seguir con los lineamientos respectivos para que pueda recibir atención médica durante el cumplimiento de su sentencia.