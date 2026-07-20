Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York este lunes 20 de julio por delitos ligados con narcotráfico y delincuencia organizada.

De acuerdo con la información, El Mayo Zambada podría cumplir la condena perpetua en una prisión médica especializada en lugar de un penal de máxima seguridad debido a su estado de salud física y cognitiva.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada es condenado a cadena perpetua y podría cumplir sentencia en prisión médica

La defensa de Ismael El Mayo Zambada, encabezada por el abogado Frank Pérez, presentó un memorando de sentencia ante el juez federal Brian Cogan previo a la audiencia de este lunes para hacer una solicitud.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada podría ir a prisión médica tras condena a cadena perpetua (Elizabeth Williams / AP)

En ese documento, la defensa reconoció que Zambada aceptaría la cadena perpetua, pero solicitó que el juez recomendara su internamiento en un centro penitenciario médico capaz de atender sus padecimientos.

La petición se sustentó en que el capo del Cártel de Sinaloa, de 76 años de edad, padece un conjunto de enfermedades asociadas a la edad, como inicios de demencia, y requiere atención médica continua.

Durante la audiencia, el juez Brian Cogan aceptó hacer esa recomendación, pero aclaró que la decisión final no depende del tribunal, sino de la Oficina Federal de Prisiones, que designa en qué lugar se cumplen las condenas.

“El Gobierno no tiene objeción (a la solicitud). El tribunal tuvo en cuenta las condiciones médicas del acusado al elaborar una recomendación de designación”. Brian Cogan

A pesar de la posibilidad de ser recluido en una prisión médica, la Fiscalía advirtió que Zambada representa un alto riesgo de seguridad, al considerar que fue uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Cabe mencionar que, además de la cadena perpetua, Zambada tendrá que pagar una multa de 15 mil millones de dólares por los cargos que se le acusan. Aún no se define la prisión donde pasará el resto de su vida.