Durante la audiencia en la que recibió una condena a cadena perpetua en Estados Unidos, el líder del grupo criminal del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, leyó una carta.

“Estoy aquí para asumir la responsabilidad y pedir disculpas por el daño que causé y por el ejemplo que di” Ismael El Mayo Zambada

En la misiva, el capo que fue detenido el 25 de julio de 2024, dijo asumir su responsabilidad por las actividades criminales en las que participó e incluso pidió disculpas por los daños causados.

Tras resaltar que está consciente de las afectaciones que generaron sus actos, El Mayo Zambada apuntó en su carta que lo mejor que puede ocurrir es que la violencia llegue a su fin.

El Mayo Zambada acepta responsabilidades y pide disculpas por daños que causó

En la carta que difundió la periodista Azucena Uresti, El Mayo Zambada aseveró que está consciente de que al elegir una vida criminal, ahora tiene que rendir cuentas por sus decisiones.

“Entiendo la severidad de la sentencia que enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para asumir la responsabilidad y pedir disculpas por el daño que causé y por el ejemplo que di” El Mayo Zambada

En ese sentido, el capo sentenció que no fue a juicio porque no quería dejar pasar la oportunidad de actuar con honestidad, pues aceptó que sus actos fueron malévolos y no existe ninguna manera de justificarlos.

Asimismo, destacó que entiende la severidad de la cadena perpetua que enfrentará, pese a lo cual afirmó que acepta el castigo pues no busca pedir compasión, sino asumir su culpa e incluso pedir disculpas por los daños que generó.

El Mayo Zambada: qué dice la carta tras ser condenado a cadena perpetua (Azucena Uresti)

El Mayo Zambada se pronuncia a favor de frenar la violencia

Luego de insistir en aceptar su responsabilidad en los actos ilegales por los que fue condenado a cadena perpetua, Ismael El Mayo Zambada se pronunció a favor de ponerle un alto a la violencia.

En la misma carta que leyó en la audiencia de sentencia, el fundador del Cártel de Sinaloa explicó que creció en un entorno donde la violencia y el crimen se han normalizado, pero dijo que es no es ninguna excusa para sus actos.

“Si hay algo que puedo decir que tenga valor hoy, es esto: la violencia debe terminar. En México y en otros lugares afectados por este tipo de delincuencia, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o la muerte. Nadie gana en una guerra como esta” El Mayo Zambada

Por eso, apuntó que lo mejor es que la violencia se detenga en México, Estados Unidos y todos los sitios donde haya afectaciones, pues las familias se destruyen y los jóvenes tienen destinos como la muerte o la cárcel.

Inclusive, hizo un llamado a la juventud para que opten por elegir un camino distinto al del crimen, pues senteió que “no hay honor en la violencia, ni nada duradero en el crimen. Solo trae dolor y pérdida”.

Finalmente, garantizó que el resto de su vida reflexionará sobre sus actos y esperará que de alguna manera, sus palabras sirvan a personas para que a futuro tomen mejores decisiones que las que él tomó.