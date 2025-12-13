Conrado Paz, el diputado local de Michoacán también proveniente de Uruapan y actual militante del PRD, también es exintegrante del Movimiento del Sombrero.

Tras su salida del Movimiento del Sombrero, Conrado Paz ha hecho diversas acusaciones contra sus integrantes, como Carlos Bautista Tafolla y su líder, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Quién es Conrado Paz? Diputado ex militante del Movimiento del Sombrero

Conrado Paz Torres es un diputado local de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán por el PRD; sin embargo, el legislador habría sido electo de manera independiente por el Movimiento del Sombrero.

Desde enero se habían mencionado roces entre Conrado Paz y el Movimiento del Sombrero, ya que en dicho mes se dio el rompimiento con Carlos Bautista Tafolla y dijo no estar al servicio de Carlos Manzo.

¿Quién es Conrado Paz? Diputado de Michoacán (Conrado Paz vía Facebook)

Con referencia al alcalde asesinado, Conrado Paz había denunciado presuntas extorsiones; la tensión estalló el día del nombramiento de Grecia Quiroz como alcaldesa, en donde le gritaron traidor.

Para junio y pese a negarlo en enero, Conrado Paz se integró la primera semana al Partido Verde, sin embargo, diez días después el PRD le dio la bienvenida, en donde milita actualmente.

¿Qué edad tiene Conrado Paz?

Originario de Uruapan, Michoacán, Conrado Paz tendría 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de Conrado Paz?

Se desconoce el estado civil de Conrado Paz, por lo que no es posible indicar quién es su esposa.

¿Quién es Conrado Paz? Diputado de Michoacán junto a Carlos Bautista Tafolla (Conrado Paz vía Facebook)

¿Conrado Paz tiene hijos?

No se encontró información en sus redes sociales sobre si Conrado Paz tiene hijos.

¿Qué estudió Conrado Paz?

Conrado Paz es licenciado en Filosofía por el Instituto de Ciencias Teológicas y Filosóficas de Michoacán acorde con el portal del Registro Nacional de Profesionistas.

Mientras que en su currículum público apunta que tendría dos maestrías, una en Ciencias Políticas por el ITESO y la segunda en Educación Inclusiva.

¿Quién es Conrado Paz? Diputado de Michoacán (Conrado Paz vía Facebook)

¿En qué ha trabajado Conrado Paz?

Previo a ser electo como diputado del Distrito 14 de 2024 a 2027, Conrado Paz ya había trabajado en el Congreso de Michoacán desde 2020, sin mencionar cargo.

Por su parte, también fue maestro titular de nivel medio superior en el Instituto Santa María de Uruapan de 2016 a 2022 y docente en el Instituto de Capacitación Educativa Profesional y el ITESO.

Conrado Paz señala a Carlos Bautista Tafolla de ser oportunista tras presentar Ley Manzo

Tras presentar la iniciativa para la Ley Manzo en el Congreso de Michoacán, Conrado Paz señaló a Carlos Bautista Tafolla de ser un oportunista, en la sesión del miércoles 10 de diciembre.

Esto tras señalar que la iniciativa que presentó el diputado del Movimiento del Sombrero reciclaría una que Conrado Paz entregó en marzo de este 2025, referente a modificaciones del Código Penal.

Por lo mismo, Conrado Paz pidió a Carlos Bautista Tafolla que prestara atención a las sesiones del Congreso de Michoacán para evitar que pierdan el tiempo al reciclar iniciativas.

Aunado a esto, en redes sociales aseguró que algunos integrantes del Congreso de Michoacán sólo velan por intereses de unos cuantos, además de utilizar el espacio como trampolín.