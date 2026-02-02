El Día de la Constitución 2026 será histórico pues tendrá la participación de tres mujeres representantes de órganos del Estado, una de ellas Claudia Sheinbaum, quienes darán discursos al respecto el próximo jueves 5 de febrero desde Querétaro. Ellas son:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

El evento será histórico por los discursos de tres mujeres, aunque es la segunda conmemoración que le corresponde encabezar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Segunda ocasión que Claudia Sheinbaum encabeza aniversario de la Constitución; primera con mayor presencia de mujeres

Esta será la segunda vez que Claudia Sheinbaum encabezará un aniversario de la Constitución desde Querétaro, pero la primera de su sexenio que coincide con dos representantes mujeres en el Congreso como son Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán.

El año anterior, en 2025, cuando encabezó dicha conmemoración por primera vez, como representante de la Cámara de Senadores acudió Gerardo Fernández Noroña y de la Cámara de Diputados acudió Sergio Gutiérrez Luna, sin presencia de la SCJN.

Se espera que en este 2026 a los tres discursos de mujeres se unan el del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

Otro Día de la Constitución con presencia de mujeres pero sin dos representaciones oficiales

El año 2024 las representantes de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera, y de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, fueron quienes acompañaron el aniversario del Día de la Constitución del último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En ese año, AMLO envió como su representante a Luisa María Alcalde, quien se desempeñaba como secretaria de Gobernación.

En la misma ocasión, Norma Piña aún era presidenta de la SCJN pero acudió en su representación Alberto Pérez Dayán, tras la polémica del año anterior al no levantarse ante la entrada de AMLO.