A través de una publicación en redes sociales, Kenia López Rabadán señaló que invitó a participar a ambas mujeres por ser “icónicas por su lucha, activismo, resiliencia y amor por México”.

Ceci Flores

“Como presidenta de la Cámara de Diputados invité a dos mujeres icónicas por su lucha, activismo, resiliencia y amor por México; María Elena Ríos y Ceci Flores”. Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán también señaló que la mayor oportunidad de la nación está en reconocer y apoyar plenamente a las mujeres, pues las cifras de violencia son alarmantes:

7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia

42% de las mujeres fueron violentadas antes de los 15 años

Cada día se abren 800 nuevas carpetas de investigación por violencia familiar

Diariamente se abren 100 carpetas por violaciones

Bajo estos números, Kenia López Rabadán señaló que la deuda de México es con las mujeres, por lo que agradeció a María Elena Ríos y Ceci Flores por su ejemplo y su lucha.