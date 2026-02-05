En el marco del 109 aniversario de la Constitución, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en Querétaro que “la soberanía no se negocia”.

Durante su discurso, destacó que México ha defendido históricamente la democracia y la soberanía nacional, mensaje emitido en un contexto de tensiones internacionales, particularmente en la relación con Estados Unidos.

“México no regresará al régimen de privilegios y de corrupción. México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza, México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante el evento de conmemoración ante los 109 años de la Constitución de 1917 en donde estuvo presente Claudia Sheinbaum, la presidenta cerró con un discurso en donde resaltó la soberanía de México.

El evento celebrado en Querétaro en donde también asistió el gobernador Mauricio Kuri, finalizó con el discurso de Claudia Sheinbaum en donde enfatizó que “México no se vende, no se arrodilla”, así como la defensa innegociable de la soberanía.

Esta declaración durante su discurso de Sheinbaum, llega justo con las reformas constitucionales que buscan fortalecer la autonomía nacional frente a presiones externas, como la de Estados Unidos.

“La soberanía no se negocia, se defiende. Bajo ninguna circunstancia aceptaremos intervenciones extranjeras. ¡México no se arrodilla!" Claudia Sheinbaum

Finalmente y durante una ronda de aplausos, Claudia Sheinbaum también enfatizó que México es un país libre, soberano e independiente, “no somos colonia de nadie, ni protectorado de nadie”, asegurando que no se entregarán nunca los recursos naturales.