Durante el 109 aniversario de la Constitución en Querétaro, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, destacó el papel histórico de las mujeres en la política.

“Hay que decirlo claramente: hoy, por primera vez en nuestra historia, que tres mujeres hagamos uso de la voz es, sin lugar a dudas, un acto histórico, producto de esa evolución constitucional”” Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Por primera vez, tres mujeres intervinieron en la tribuna: Claudia Sheinbaum, Laura Itzel Castillo y la propia López Rabadán, reflejando avances en paridad de género impulsados desde 2014.

Kenia López Rabadán enfatizó el papel de las mujeres en el Día de la Constitución

En el evento por el Día de la Constitución celebrado en Querétaro, en donde estuvo presente Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, destacó el hecho de que tres mujeres estuvieran interviniendo por primera vez en este evento:

Claudia Sheinbaum representando al Poder Ejecutivo – Presidenta de México.

Laura Itzel Castillo representando al Poder Legislativo – Presidenta de la Mesa Directiva del Senado en ese periodo.

Kenia López Rabadán representando al Poder Legislativo – Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Y es que tal y como enfatizó López Rabadán, el hecho de que tres mujeres estuvieran en la tribuna durante el festejo por el 109 aniversario de la Constitución, refleja avances en paridad de género impulsados por reformas constitucionales desde 2014, que garantizan al menos 50% de candidaturas femeninas en elecciones.

Siendo este un avance concreto en visibilidad y representación femenina en las instituciones y la política, fruto de décadas de lucha por la paridad de género, tal y como destacó Kenia López Rabadán.