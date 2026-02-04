Duante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 4 de febrero, anunció que para mañana jueves 5 de febrero, no habrá mañanera pero ¿cuál es el motivo?

“No va a haber mañanera mañana, vamos directo a Querétaro. Vamos directo al evento del 5 de febrero.” Claudia Sheinbaum

De acuerdo al anuncio que ofreció Claudia Sheinbaum a los medios de comunicación durante la mañanera del Pueblo de este 4 de febrero, reveló que para el día jueves no habrá conferencia ya que viajará a Querétaro.

Claudia Sheinbaum estará en Querétaro para la ceremonia del Día de la Constitución

Este 4 de febrero se dio a conocer la suspensión de la conferencia matutina habitual en Palacio Nacional para el próximo 5 de febrero de 2026.

Y es que tal y como se reveló, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará hasta Querétaro para encabezar la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución de 1917.

Claudia Sheinbaum anuncia suspensión de la mañanera para el 5 de febrero (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Además de viajar para conmemorar el Día de la Constitución del próximo 5 de febrero, la visita de Claudia Sheinbaum al estado también podría incluir una revisión del Tren México-Querétaro; aunque no se ha confirmado de manera oficial.

Posteriormente, la presidenta anunció durante la conferencia de este 5 de febrero que la mañanera se reanudará hasta el próximo el viernes 6 de febrero en Michoacán.

Y aunque al principio se habló de la posibilidad de hacer la mañanera en Querétaro, al final se decidió cancelar la conferencia para priorizar el acto protocolario del Día de la Constitución.