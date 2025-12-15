Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, informó que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente estará conformada cien por ciento por mujeres.

“La Mesa Directiva quedó integrada exclusivamente por mujeres” Laura Itzel Castillo. Presidenta del Senado

El objetivo es reafirmar el compromiso con el principio de paridad que en ambas cámaras del Congreso, tanto en el la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.

Así lo dijo ante el periodo de vacaciones decembrinas y para informar que la instalación de la Mesa Directiva se va a realizar el próximo miércoles 17 de diciembre.

Kenia López Rabadán, Laura Itzel Castillo y otras integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente estará conformada de la siguiente manera:

Kenia López Rabadán, presidenta Laura Itzel Castillo, vicepresidenta Nancy Sánchez, vicepresidenta Verónica Camino Farjat, secretaria Gina Gerardina Campuzano, secretaria Celia Fonseca, secretaria Magdalena Núñez Monreal, secretaria

Cabe mencionar que la Comisión Permanente sí va a estar integrada por senadoras, senadores, diputados y diputadas.

Esta Comisión Permanente estará integrada por un total de 37 legisladores, de los cuales son 18 senadoras y senadores y 19 diputados y diputadas, cada uno una persona suplente para que entre en caso de ser necesario.

¿Cuánto tiempo dura la Comisión Permanente?

Laura Itzel Castillo publicó un mensaje en redes sociales en el que dijo que la Comisión Permanente va a desahogar los temas de su competencia durante los meses de diciembre y enero.

Estos temas pendientes que puede abordar la Comisión Permanente son recibir iniciativas de ley y turnarlas a las comisiones correspondientes, también ratificar nombramientos y convocar a períodos de sesiones extraordinarias.

Cabe recordar que la Comisión Permanente estará vigente lo que resta de diciembre y enero para retomar el nuevo periodo ordinario en febrero de 2026.