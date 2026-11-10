El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró dónde está Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, Sinaloa, luego de que surgieran cuestionamientos sobre su paradero.

“Esta ubicado en Culiacán; de hecho no se ha ni si quiera escondido ni nada. Él es de las personas más visibles de los que se han señalado.” Omar García Harfuch

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum del martes 10 de noviembre, Omar García Harfuch aseguró que el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, no está escondido y permanece en la capital sinaloense; además, sostuvo que se trata de una de las personas “más visibles” de la ciudad.

Harfuch descartó que las autoridades desconozcan dónde se encuentra Juan de Dios Gámez, alcalde con licencia de Culiacán, y confirmó que lo tienen ubicado.

¿Qué pasa con la licencia de Juan de Dios Gámez como alcalde de Culiacán?

La aclaración de Omar García Harfuch ocurre después de que venciera la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil como presidente municipal de Culiacán, en Sinaloa, sin que hasta el momento el Cabildo haya declarado su ausencia definitiva.

Al respecto, la regidora Erika Sánchez denunció que desde el 30 de octubre solicitó iniciar el procedimiento para que el Congreso de Sinaloa designe a un sustituto de Juan de Dios Gámez; sin embargo, señaló que su petición continúa sin respuesta.

Juan de Dios Gámez ha sido alcalde de Culiacán en dos ocasiones (Ig: @juandediosgamezmendivil)

La funcionaria advirtió que, si no se atiende su solicitud antes del viernes 13 de noviembre, recurrirá a otras vías legales.

El caso también ha generado atención por los señalamientos de Estados Unidos contra Gámez Mendívil y contra:

El gobernador Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya El senador Enrique Inzunza

Las acusaciones de las autoridades estadounidenses contra los funcionarios sinaloenses, llegan por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Por ahora, Omar García Harfuch sostiene que Juan de Dios Gámez permanece en Culiacán y que las autoridades tienen conocimiento de su ubicación.