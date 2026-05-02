Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia de su cargo como presidente municipal de Culiacán y este viernes 1 de mayo, Ana Miriam Ramos tomó protesta como alcaldesa sustituta.

La licencia de Gámez Mendívil se da en medio de las acusaciones de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, considerado como una organización terrorista.

Pero ¿quién es Ana Miriam Ramos? Te decimos todo lo que se sabe de la alcaldesa sustituta de Culiacán.

¿Quién es Ana Miriam Ramos?

Ana Miriam Ramos Villarreal es miembro del cabildo del Ayuntamiento de Culiacán, ciudad de la que es originaria. El pasado 1 de mayo asumió como alcaldesa sustituta tras la licencia del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Ana Miriam Ramos asume como alcaldesa sustituta de Culiacán y marca distancia de Gámez Mendívil (Captura de pantalla)

De acuerdo con la información, Ana Miriam Ramos es parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

¿Qué edad tiene Ana Miriam Ramos?

La edad de Ana Miriam Ramos es desconocida.

¿Qué signo zodiacal es Ana Miriam Ramos?

Dado que no se conoce la fecha de nacimiento de Ana Miriam Ramos, su signo también es desconocido.

¿Ana Miriam Ramos está casada?

La vida personal de Ana Miriam Ramos es privada, por lo que se desconoce si está casada.

¿Ana Miriam Ramos tiene hijos?

No hay información pública que señale que Ana Miriam Ramos tenga hijos.

¿Qué estudió Ana Miriam Ramos?

Ana Miriam Ramos estudió la licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Univer del Pacífico, posteriormente, realizó diversos cursos y diplomados para profundizar su carrera profesional, entre ellos se encuentran:

Curso de ética bursátil y sanas prácticas del mercado de valores

Código de conducta

Certificación de ventas

Formación en ciberseguridad por la Asociación de Bancos de México

Curso avanzado de prevención de lavado de dinero

¿Cuál es la trayectoria de Ana Miriam Ramos?

Ana Miriam Ramos tiene una larga trayectoria bancaria, desde la recepción de pagos en caja hasta la gestión y atracción de clientes, en instituciones como:

Banregio Grupo Financiero

Banca Afirme SA

¿Quién es Ana Miriam Ramos? (Ana Miriam Ramos)

Participa en la administración municipal en funciones de vigilancia y control interno como síndica procuradora de Culiacán, pero ahora se desempeña como alcaldesa sustituta tras la salida temporal del alcalde.

Ana Miriam Ramos toma protesta como alcaldesa sustituta de Culiacán tras licencia de Gámez Mendívil

La noche del 1 de mayo, el cabildo de Culiacán realizó una sesión extraordinaria para designar a Ana Miriam Ramos como alcaldesa sustituta tras la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil.

Ana Miriam Ramos se dijo muy honrada por poder ocupar el cargo durante la licencia del alcalde, que, según la información, será solo de 10 días. Ante los medios dijo que trabajará de manera independiente a Gámez.