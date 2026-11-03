Jorge González Flores, diputado del PAN en Sinaloa, llamó al cabildo de Culiacán a resolver la ausencia de Juan de Dios Gámez para nombrar a un nuevo alcalde.

En entrevista con Azucena Uresti, el diputado en Sinaloa señaló que la alcaldesa sustituta debe pronunciarse ante la ausencia de Juan de Dios Gámez y dar vista al Congreso para que se determine el proceso para elegir a un nuevo alcalde.

Licencia de Juan de Dios Gámez venció constitucionalmente; Congreso debe determinar nuevo alcalde, asegura Jorge González

Jorge González señaló que la licencia de Juan de Dios Gámez, solicitada el 1 de mayo de 2026, venció constitucionalmente el 31 de octubre por lo que ya no tiene vigencia.

“El alcalde de Culiacán solicitó esta licencia el primero de mayo y feneció constitucionalmente esta licencia el pasado 31 de octubre” Jorge González, diputado del PAN en Sinaloa

En este sentido, resaltó que Ana Miriam Ramos, alcaldesa en funciones, debe llamar al cabildo para notificar la vacante gubernamental para que el Congreso del Estado de Sinaloa selecciones y vote por un nuevo alcalde o alcaldesa.

Asimismo, llamó a la alcaldesa Ana Miriam Ramos a señalar bajo qué fundamento se le está dando vigencia a una licencia que, según el artículo 148 de la constitución de Sinaloa, ya venció.

Además, pidió que se explique “qué determinación jurídica y de procedencia administrativa tiene que tomar el cabildo de Culiacán ya, y en caso de una ausencia absoluta del alcalde de Culiacán si así lo considera el cabildo, ver la atracción que va a tener el Congreso del Estado para hacer uso de las facultades”.

Sinaloa deberá elegir un nuevo alcalde de Culiacán, asegura Jorge González

Por otra parte, Jorge González señaló que, para que se elija un nuevo alcalde o alcaldesa de Culiacán, la alcaldesa Ana Miriam Ramos debe convocar a una sesión de Cabildo para que se determine y declare formalmente la falta absoluta o vacante permanente.

Con esta declaración, el Congreso del Estado deberá ser notificado formalmente para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) turne el caso a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Esta comisión deberá elaborar un dictamen con la propuesta de la persona seleccionada para asumir la presidencia municipal.

Con este dictamen, se someterá a consideración al Pleno del Congreso la propuesta para que las y los legisladores voten el nombramiento oficial del nuevo alcalde.