El historiador y diputado Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió sobre los riesgos de recurrir al fracking como estrategia para alcanzar la autosuficiencia energética en México.

Aunque Pemex asegura que existen yacimientos no convencionales con gran potencial, el vicecoordinador de Morena presentará un estudio ante la Cámara de Diputados el 21 de abril que detalla impactos ambientales, sociales, jurídicos y económicos del fracking.

Ramírez Cuéllar subraya que la técnica requiere enormes cantidades de agua y altos costos operativos, lo que compromete su viabilidad y genera incertidumbre política.

Activistas protestan contra el fracking en Coahuila. (Miguel Ángel Reyna /Apro)

Fracking: Impacto ambiental y de recursos

De acuerdo con Alfonso Ramírez, de 66 años de edad, el fracking requiere una gran cantidad de agua debido a que la técnica se basa en una perforación vertical de hasta cinco mil metros, seguida de extensiones horizontales donde se inyecta una mezcla de agua y arena con aditivos químicos.

Esto a su vez conlleva un riesgo de contaminación por metano y residuos por lo que tendría que mantenerse vigilada.

Problemas sociales y de seguridad; incertidumbre jurídica y política

Su ubicación podría detonar problemas territoriales. Aunado a esto, no se descarta la presencia de grupos delictivos que afectarían la producción y la seguridad en zonas de extracción.

Aunque no está prohibido el fracking, el tema se encuentra en “indefinición normativa” lo que genera incertidumbre ante posibles cambios de gobierno donde los contratos volverían a revisarse e incluso cancelarse.

Viabilidad económica y técnica del fracking en México

El fracking necesita de una gran inversión, misma que no tiene Pemex y la tecnología tampoco.

Su costo operativo es alto al requerir técnicas sustentables (uso de agua no potable y químicos menos agresivos), lo que a su vez afecta la rentabilidad y viabilidad económica de los proyectos.

Con información de La Jornada