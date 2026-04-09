Adrián González Naveda es diputado federal por Veracruz en la LXVII Legislatura, afiliado al Partido del Trabajo (PT), y actualmente impulsa la llamada Ley Myrna.

Esta iniciativa busca proteger a los adultos mayores al convertir los recursos de programas sociales en activos intocables e inembargables, evitando que bancos o despachos de cobranza puedan disponer de ellos.

Con una trayectoria breve en política, ha sido delegado regional de Programas del Bienestar en Coatepec y ahora coordina esfuerzos legislativos en favor de sectores vulnerables.

¿Quién es Adrián González Naveda?

Adrián González Naveda actualmente se desempeña como Miembro de la Cámara de Diputados de México. El Diputado Federal en la LXVILegislatura por mayoría relativa de Morena, está afiliado al Partido del Trabajo (PT), en Veracruz.

Su periodo legislativo inició el 1 de septiembre de 2024 y concluirá el 31 de agosto de 2027.

Adrián González Naveda (@adriangonzaleznaveda/Instagram)

¿Qué edad tiene Adrián González Naveda?

Adrián González Naveda nació el 20 de febrero de 1984, por lo que actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Adrián González Naveda?

Se desconoce el estado civil de Adrián González Naveda.

¿Qué signo zodiacal es Adrián González Naveda?

A Adrián González Naveda lo rige el signo zodiacal de piscis.

Adrián González Naveda (@adriangonzaleznaveda/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Adrián González Naveda?

Se desconoce esta información sobre Adrián González Naveda.

¿Qué estudió Adrián González Naveda?

De acuerdo con la información publicada por gobernación, Adrián González Naveda tiene una licenciatura en Ciencias Políticas.

¿En qué ha trabajado Adrián González Naveda?

Adrián González Naveda cuenta con una corta carrera en la política, antes de convertirse en diputado, ocupó 2 cargos a lo largo de 6 años de actividad dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Destacó como Delegado Regional de la Coordinación de Programas del Bienestar en la Región Coatepec.