Diputados aprueban reforma en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para aplicar aranceles a productos de China y otros países asiáticos.

Tras esta aprobación los productos provenientes de China y otros países asiáticos podrían subir hasta un 50% por los aranceles impuestos por el Gobierno de México.

Esta reforma se dio en búsqueda de un fortalecimiento de la producción nacional y equilibrar el mercado.

La reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación fue aprobada en lo general con 281 a favor, 149 abstenciones y 24 en contra.

Estos son los productos de China y otros países asiáticos afectados por reforma arancelaria

Aunque aún la reforma de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que afecta a los productos de China y otros países asiáticos en aranceles aún debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, esta contempla diferentes importaciones como:

Automóviles

Autopartes

Acero

Textiles

Ropa

Plásticos

Por esta reforma aprobada por diputados se plantea que además de China otros países se vean afectados:

India Corea del Sur Vietnam Tailandia Taiwán Indonesia Brasil Emiratos Árabes Unidos Nicaragua Sudáfrica

En tanto esta reforma arancelaria contra productos de China y otros países asiáticos se prevé que los costos suban de un 35% en su mayoría a lo largo de 2026.

Pero analistas del sector privado ven que lo más importante en este momento para el Gobierno de México sería apaciguar a la administración estadounidense de Donald Trump antes de la próxima revisión del T-MEC para el 2026.

Además de asegurar 3 mil 760 millones de dólares adicionales en ingresos gubernamentales también para el próximo año para que México busque seguir reduciendo su déficit fiscal.

Sin embargo sostiene en medios de comunicación que la reforma arancelaria aprobada es más laxa que el proyecto original.