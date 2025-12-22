La Cámara de Diputados discutirá una propuesta para que las plazas comerciales tengan estacionamiento gratuito.

Esto de acuerdo con la iniciativa del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la propuesta, ya que las personas acuden a centros comerciales y supermercados para comprar, deben tener el derecho al uso gratuito del estacionamiento por un máximo de 2 horas.

Según el diputado del PVEM, esta iniciativa “busca garantizar que las personas consumidoras no enfrenten dicha carga económica, que es desproporcionada, por lo que el estacionamiento de plazas comerciales debe considerar un servicio accesorio”.

Por ello, considera la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados señala que cobrar el estacionamiento “constituye una práctica abusiva”.

Diputados van por estacionamiento gratuito en más de 900 plazas comerciales

De acuerdo con la propuesta del diputado del PVEM, se busca modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar el uso gratuito de los estacionamientos por al menos dos horas.

Esto para los más de 900 centros comerciales que hay en el país, según información de la Asociación Mexicana de Plazas Comerciales (AMPC).

La propuesta fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, donde fue aceptada para crear un marco jurídico que proteja a los consumidores sin desconocer los derechos de los proveedores.