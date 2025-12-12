El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, defendió ante medios el aumento de aranceles a diversos productos, ya que es una medida de protección para México.

“Todos los países protegen sectores que les importan, nosotros tenemos la misma determinación entonces lo hacemos así”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El Congreso aprobó la madrugada del 10 de diciembre un aumento del 5 hasta el 50% en aranceles a países con los que México no tiene un Tratado de Libre Comercio, medida ampliamente criticada.

Aranceles son una medida de protección para México y sus trabajadores: Marcelo Ebrard

El aumento de aranceles de parte de México son para proteger la economía mexicana ante la competencia contra precios muy bajos —como serían juguetes, muebles y vehículos— tal como explicó Marcelo Ebrard.

En este tenor, Marcelo Ebrard celebró que el Congreso aprobó los aranceles para proteger dichos sectores, ya que con esto se evita la pérdida de 350 mil empleos en México para 2026.

Marcelo Ebrard destacó que todos los países han aplicado aranceles cuando se debe proteger un sector de importancia, ante la ampliación del mercado objetivo de otras naciones.

La explicación de Marcelo Ebrard la otorgó a medios en un evento que inicia una campaña para otorgar servicios digitales a Mipymes, las cuales también forman parte de una estrategia para crecimiento económico.

Y parte de la misma es aumentar la producción nacional, así como la ampliación de la manufactura avanzada.

Aranceles no son contra ningún país, aclara Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard fue cuestionado respecto a si se aplicarán otras medidas contra China ante su sobreproducción; sin embargo, el titular de Economía descartó que se enfoquen contra un país.

Ya que, explicó, los aranceles se aplicarán a diversas fracciones arancelarias; como ejemplo presentó Indonesia, quienes han exportado 3 mil millones de dólares en textiles.

Sin embargo, México mantiene un crecimiento relevante en cuanto a textiles y calzado, por lo cual se trata de homologar precios entre las empresas nacionales con este caso.

Asimismo, Marcelo Ebrard apunta una recaudación de 70 mil millones de pesos con los aranceles a productos asiáticos, aunque el total se observará a final de año.