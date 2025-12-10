AMIA respalda los aranceles a los autos chinos en México

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se pronunció a favor de que México incremente aranceles a productos asiáticos, específicamente a los autos chinos.

Esto luego de darse a conocer que integrantes de la Cámara de Diputados avalaron el incremento de cuotas arancelarias del 35% a vehículos y autopartes, provenientes de países sin tratado de libre comercio con México.

La AMIA respalda nuevos aranceles de México a autos chinos

José Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, considera que los nuevos aranceles a autos chinos fortalecen a los inversionistas que producen y generan empleo en territorio nacional.

“Nosotros estamos totalmente de acuerdo de esta medida, estamos a favor de que la Secretaría de Economía haya lanzado esta iniciativa y esta política para la protección y para el fortalecimiento de la industria nacional” José Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA

Incrementarán aranceles a autos chinos (BYD.Com)

Asimismo, dijo que la propuesta también podría ayudar a disminuir el alcance de la competencia.

Y es que actualmente, Asia es la región que más autos produce. En el año 2024, China fabricó cerca de 31 millones de vehículos.

“En América fabricamos más o menos 18 millones, casi la mitad de lo que hace China“ José Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA

Aunque esta iniciativa todavía no se aprueba en su totalidad en el Congreso y por el Senado de la República, la AMIA pide que se excluyan los aranceles a autopartes esenciales para la fabricación de vehículos en México.

“Estamos en el análisis completo, pero en cuanto a producto y vehículo terminado es una iniciativa que nosotros estamos a favor, lo que nosotros estamos pidiendo es que se excluya del decreto la parte de insumos esenciales para la producción” José Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la AMIA

México subirá aranceles a productos asiáticos

Los integrantes de la Cámara de Diputados avalaron el incremento de las cuotas arancelarias a productos asiáticos.

El aumento va del 10% hasta 50%, en:

Productos textiles

Autos ligeros

Autopartes

Motocicletas

Electrodomésticos

Perfumes

Cosméticos

Muebles

Plásticos, entre otros

Se incrementarán aranceles de mil 463 artículos provenientes de países como:

China

Corea del Sur

India

Vietnam

Tailandia

Brasil

Indonesia

Taiwán

Nicaragua

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica.

Cabe señalar que de estos mil 463 artículos, 316 actualmente no tiene un arancel , por lo que significa la imposición de un nuevo impuesto.

La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación entrará en vigor el 1 de enero de 2026.