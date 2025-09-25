China comenzó una investigación comercial contra México, esto debido a los aumentos en aranceles; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los aranceles sean una medida de coerción en contra.

Este jueves 25 de septiembre del 2025, se dio a conocer que el Ministerio de Comercio de China inició una investigación comercial contra México por los aranceles impuestos.

¿Por qué el Ministerio de Comercio de China investigará a México?

China comenzó un proceso de investigación comercial contra México, esto debido al aumento que ha habido en los aranceles y otras medidas comerciales restrictivas contra el país asiático.

El comunicado lanzado por China, revela que las medidas investigadas hacia México están los aumentos en aranceles a productos chinos como:

Automóviles y piezas

Textiles

Juguetes

Esta investigación comercial de China a México también contempla otras restricciones comerciales y de inversión impuestas hacia su país.

“El aumento unilateral de aranceles por parte de México, de implementarse, perjudicaría los intereses de socios comerciales relevantes, incluida China, incluso en el marco de la OMC” Ministerio de Comercio de China

Se especula que dicha investigación de China contra México termine en seis meses, aunque de acuerdo al Ministerio de Comercio, esta puede prorrogarse.