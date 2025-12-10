La Cámara de Diputados designó este miércoles 10 de diciembre a los integrantes de la Comisión Permanente, lo que deriva en la instalación del Primero Receso del año legislativo.

Esto pese a que el periodo ordinario de sesiones del Segundo año de la LXVI Legislatura todavía no termina, ya que acorde con el calendario, debería concluir el próximo 15 de diciembre.

Congreso entra en receso legislativo tras instalación de Comisión Permanente

Con 423 votos a favor, ninguno en contra y también cero abstenciones , se nombró a los integrantes de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, lo que deriva en el inicio del receso legislativo.

Tal como dio a conocer la Cámara de Diputados, se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que nombra a los integrantes de la Comisión Permanente para el primer receso.

Por lo mismo, la Cámara de Diputados citó a los integrantes de la Comisión Permanente a sesión para el próximo 17 de diciembre a las 11:00 horas, en el palacio de San Lázaro.

Cámara de Diputados designa a integrantes de la Comisión Permanente (Cámara de Diputados)

¿Quiénes son los integrantes de la Comisión Permanente? Estos legisladores la conforman

La Comisión Permanente está integrada por 19 diputados más 18 senadores; estos son los designados por la cámara baja para conformarla:

Antonio Lorenzo Castro Villarreal Alejandra Del Valle Ramírez Hugo Eric Flores Cervantes Rut Maricela Silvaca Ana Isabel González González Mario Alberto López Hernández Kenia López Rabadán (queda como presidenta de la Mesa Directiva) Gisel Muñiz Cabrera Magdalena del Socorro Núñez Monreal Luis Arturo Oliver Sen Anim Marilu Porras Bailón Ernesto Alejandro Prieto Gallardo Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo Reginaldo Sandoval Flores Jazmín Yaneli Villanueva Mo Juan Ignacio Zavala Gutiérrez Silvia Patricia Jiménez Delgado Daniel Chimal García Celia Ester Fonseca Galicia

Tal como explica la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente actúa durante los recesos que en este caso finaliza hasta febrero de 2026, para por ejemplo, recibir las iniciativas entre otras funciones.