Juan Carlos Valladares, diputado federal que forma parte de la fracción parlamentaria del PVEM y esposo de Ximena Navarrete.

En 2024 se integró formalmente a la política, pues fue postulado a un puesto en la Cámara de Diputados, el cual obtuvo por el principio de mayoría relativa en el distrito 6 de San Luis Potosí.

¿Quién es Juan Carlos Valladares?

Juan Carlos Valladares es un diputado federal por el Partido Verde originario de San Luis Potosí, que se vinculó con proyectos empresariales y sociales a temprana edad.

En 2024 dio el salto formal a la política, pues fue postulado a un puesto en la Cámara de Diputados, el cual obtuvo por el principio de mayoría relativa en el distrito 6 potosino.

Juan Carlos Valladares (jcvalladares/Instagram)

Juan Carlos Valladares asumió funciones legislativas el 29 de agosto de 2024, fecha de inicio de la LXVI Legislatura, con periodo establecido hasta el 31 de agosto de 2027.

Su papel como diputado federal lo ha llevado a participar en comisiones relacionadas con economía, comercio y competitividad, integrando su perfil empresarial con la representación política.

Desde entonces, se ha mantenido activo en la legislatura federal desde 2024, consolidando su papel como diputado del PVEM y figura pública vinculada al desarrollo político de San Luis Potosí.

¿Cuántos años tiene Juan Carlos Valladares?

Hasta el mes de marzo de 2026, Juan Carlos Valladares tiene 44 años de edad, debido a que en registros de apunta que nació el 31 de octubre de 1981 en San Luis Potosí.

Juan Carlos Valladares (jcvalladares/Instagram)

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Valladares?

La esposa de Juan Carlos Valladares es Ximena Navarrete, mexicana ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2010, con quien contrajo matrimonio en abril de 2017.

Juan Carlos Valladares y su esposa (jcvalladares/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Juan Carlos Valladares?

Juan Carlos Valladares suele compartir publicaciones no solo sobre su trabajo como diputado, sino sobre su entorno familiar, por lo que se sabe que tiene 3 hijos menores de edad.

Juan Carlos Valladares y sus hijos (jcvalladares/Instagram)

¿Qué estudió Juan Carlos Valladares?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado Juan Carlos Valladares, los datos disponibles indican que cuenta con los siguientes estudios:

Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Formación complementaria en gestión empresarial y proyectos económicos

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Valladares?

En cuanto a su experiencia laboral, la información de Juan Carlos Valladares establece que ha estado al frente de varios puestos, como se muestra a continuación