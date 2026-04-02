Ximena Navarrete es una modelo, actriz y exreina de belleza esposa de Juan Carlos Valladares, que alcanzó fama internacional tras coronarse en Miss Universo 2010.

La mexicana ha construido una trayectoria que combina modelaje, televisión y colaboraciones con marcas.

¿Quién es Ximena Navarrete?

Ximena Navarrete es una modelo, actriz y exreina de belleza mexicana, reconocida internacionalmente por ganar el certamen Miss Universo 2010.

Es considerada una de las figuras más representativas de México en concursos de belleza.

Ximena Navarrete (Instagram | Ximena Navarrete (@ximenanr))

¿Cuántos años tiene Ximena Navarrete?

Ximena Navarrete nació el 22 de febrero de 1988 en Guadalajara, Jalisco, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Quién es el esposo de Ximena Navarrete?

Ximena Navarrete está casada con el empresario mexicano Juan Carlos Valladares. La pareja contrajo matrimonio en 2017 y mantiene una vida familiar discreta.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares (Instagram | Ximena Navarrete (@ximenanr))

¿Qué signo zodiacal es Ximena Navarrete?

Ximena Navarrete es del signo Piscis.

¿Quiénes son los hijos de Ximena Navarrete?

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares tienen 3 hijos:

Ximena: nacida en diciembre de 2021

Juan Carlos: nacido en marzo de 2023

Santiago: nacido en mayo de 2025

La modelo ha optado por mantener en privado varios detalles sobre su identidad y vida personal.

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¿Qué estudió Ximena Navarrete?

Antes de consolidar su carrera en el modelaje, Ximena Navarrete estudió la licenciatura en Nutrición, formación que inició en Guadalajara, aunque posteriormente se enfocó en su trayectoria en concursos de belleza.

¿En qué ha trabajado Ximena Navarrete?

Tras ganar Miss Universo 2010, Ximena Navarrete desarrolló una carrera en modelaje internacional, conducción y actuación.

Participó en la telenovela La Tempestad y ha sido imagen de diversas marcas, además de colaborar en proyectos sociales y eventos de moda.