Debido a su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en contra Sergio Pantoja, mejor conocido como “el Búho”.

Así lo determinó el juez durante la audiencia de continuación que se llevó a cabo el 26 de agosto en torno al escolta del exalcade de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez.

En los trabajos, también se ordenó la vinculación a proceso en contra de Sergio Pantoja por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz.

Roxana Guzmán (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Dan prisión preventiva a Sergio Pantoja por asesinato de Roxana Guzmán

El 24 de julio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, detuvieron a Sergio Panoja, alias “el Búho”.

La captura se ejecutó debido a que las investigaciones en torno al asesinato de la periodista Roxana Guzmán, apuntan que el sujeto habría participado en los hechos registrados el 2 de junio en Nanchital, Veracruz.

En seguimiento al proceso que se inició alrededor de Sergio Pantoja, el miércoles 26 de agosto se celebró la audiencia de continuación, durante la cual el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Debido a ello, el presunto o coejecutor y coordinador logístico en el secuestro y posterior asesinato de Roxana Guzmán, seguirá su proceso en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Coatzacoalcos.

Caso Roxana Guzmán (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Sergio Pantoja fue vinculado a proceso

Además de ordenar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Sergio Pantoja por el homicidio de Roxana Guzman, el juez determinó vincularlo a proceso.

Al respecto, la FGE de Veracruz dio a conocer que el sujeto fue vinculado a proceso debido a que se le acusa formalmente por su posible implicación en el delito de homicidio doloso calificado.

Las indagatorias señalan que Sergio Pantoja era un exelemento de la extinta Fuerza Civil de Veracruz que fungía como escolta del del exalcade de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez.

Asimismo, “el Búho” es señalado por ser el presunto coordinador operativo de un grupo delictivo que opera en la región y que habría coordinado el secuestro y homicidio de la periodista.