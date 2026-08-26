Espinoza Paz, cantante del regional mexicano regresa al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto este miércoles 26 de agosto.

Por lo que los detalles de setlist y telonero para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional te los dejamos a continuación:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas
  • Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional
Concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional (Auditorio Nacional)

Posible setlist para Espinoza Paz en el Auditorio Nacional el 26 de agosto

La gira Me Trató Como Me Dejé Tour 2026 de Espinoza Paz llega al Auditorio Nacional el 26 de agosto con lo mejor de la música del cantautor.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. La mushasha shula
  2. Al diablo lo nuestro
  3. Ponte en mi lugar
  4. El culpable
  5. Ojalá
  6. A veces
  7. Para no perderte
  8. Te voy a extrañar
  9. ¿Así o más?
  10. 24 horas
  11. No llega el olvido
  12. Inolvidable
  13. Te hubieras ido antes
  14. La sonrisa obligatoria
  15. Mi olvido
  16. Sobre mis pies
  17. Seremos
  18. No me chingues la vida
  19. Que te lo crea tu madre
  20. Perdí la pose
  21. La Más Bonita
  22. Un hombre normal
  23. Lo intentamos
  24. El próximo viernes