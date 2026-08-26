Espinoza Paz, cantante del regional mexicano regresa al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto este miércoles 26 de agosto.
Por lo que los detalles de setlist y telonero para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional te los dejamos a continuación:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas
- Duración del concierto: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posible setlist para Espinoza Paz en el Auditorio Nacional el 26 de agosto
La gira Me Trató Como Me Dejé Tour 2026 de Espinoza Paz llega al Auditorio Nacional el 26 de agosto con lo mejor de la música del cantautor.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- La mushasha shula
- Al diablo lo nuestro
- Ponte en mi lugar
- El culpable
- Ojalá
- A veces
- Para no perderte
- Te voy a extrañar
- ¿Así o más?
- 24 horas
- No llega el olvido
- Inolvidable
- Te hubieras ido antes
- La sonrisa obligatoria
- Mi olvido
- Sobre mis pies
- Seremos
- No me chingues la vida
- Que te lo crea tu madre
- Perdí la pose
- La Más Bonita
- Un hombre normal
- Lo intentamos
- El próximo viernes