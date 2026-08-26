Espinoza Paz, cantante del regional mexicano regresa al Auditorio Nacional de la CDMX en concierto este miércoles 26 de agosto.

Por lo que los detalles de setlist y telonero para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional te los dejamos a continuación:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas

Duración del concierto: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Espinoza Paz en Auditorio Nacional (Auditorio Nacional)

Posible setlist para Espinoza Paz en el Auditorio Nacional el 26 de agosto

La gira Me Trató Como Me Dejé Tour 2026 de Espinoza Paz llega al Auditorio Nacional el 26 de agosto con lo mejor de la música del cantautor.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Espinoza Paz en el Auditorio Nacional sean los siguientes: