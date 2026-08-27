Al comienzo de la conferencia magistral de Angela Davis en la UNAM este 26 de agosto, se presentaron algunas protestas.

Cuando Angela Davis apareció en Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario (CCU), un hombre se subió al estrado con una pancarta que decía “La UNAM es criminal y paramilitar”.

Pese a la expresión de inconformidad, a la que también se sumó un sector de los asistentes, los organizadores continuaron con la presentación.

Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, hizo un llamado al manifestante para que se esperara a la sesión de preguntas al final del evento.

Sin embargo, se hizo caso omiso a la petición y subieron más personas con lonas, planteando sus demandas sociales.

Conferencia de Angela Davis en la UNAM comienza con protestas estudiantiles

Los manifestantes que irrumpieron el inicio de la conferencia magistral “Abolición, feminismo, ¡ahora!” de Angela Davis en la UNAM, protestaron por asesinatos de mujeres en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

De igual manera, pidieron libertad a los presos políticos y el esclarecimiento de las muertes en la UNAM, pidiendo que se hicieran públicas las respuestas.

Ante las protestas, Angela Davis, quien estaba acompañada de Gina Dent y Amneris Chaparro, se mantuvo ecuánime. Incluso entabló diálogo con uno de los manifestantes.

Protestas interrumpen inicio de conferencia de Angela Davis en la UNAM (Captura de video)

Mientras las protestas seguían, Rosa Beltrán volvió a pedir a los inconformes que dejaran escuchar la charla con Angela Davis y se les permitió poner sus carteles en el estrado.

La coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM expresó que la conferencia de Angela Davis “era una oportunidad única”, por lo que pidió que se retiraran y aseguró que se atendería a los compañeros en otra oportunidad.

Ante la negativa de uno de los manifestantes para dejar el escenario, el público gritó que se bajara y llegó personal de la UNAM para retirarlo.

La discusión se prolongó durante varios minutos y el auditorio le gritó al sujeto “no es tu espacio” para que permitiera la charla con Angela Davis.

Después de que se retirara, Rosa Beltrán aseguró que se harían mesas de diálogo para escuchar las demandas y también destacó ante Angela Davis la relevancia de su presencia en la UNAM.

Al tomar la palabra, Angela Davis agradeció al público, incluido a los que estuvieron protestando previamente.