Omar García Harfuch conformó la detención de “El Búho”, presunto coordinador de un grupo delictivo que estaría ligado al asesinato de Roxana Guzmán.

Desde la conferencia mañanera del 11 de agosto de 2026, el titular de la SSPC señaló que con dicho aseguramiento, suman nueve detenciones por el caso del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz.

De acuerdo con el informe, “Sergio “N”, alias “El Búho”, fue detenido en Minatitlán, Veracruz, en operativo coordinado en el que participaron:

Secretaría de Marina

Sedena

FGR

Fiscalía de Veracruz

Detienen a operador de grupo delicitvo relacionado con asesinato de Roxana Guzmán

El secretario de Seguridad Omar Garcia Harfuch señaló que elementos de la Secretaría de la Marina y Sedena “detuvieron a Sergio N, alias El Búho, identificado como coordinador operativo de un grupo delictivo” relacionado con el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Durante el operativo en el que fue detenido “El Búho” se aseguraron:

armas de fuego

cartuchos

equipó de comunicación

Tras el operativo, el secretario destacó que la detención “es resultado del seguimiento y de los trabajos de inteligencia e investigación realizados para esclarecer este lamentable crimen y detener a todos los responsables”.

Suman 9 detenidos por el asesinato de Roxana Guzmán

Con la detención en Minatitlán, Veracruz, de “El Búho”, suman 9 personas detenidas vinculadas con el asesinato de Roxana Guzmán.

“Con esta detención, suman 9 personas detenidas relacionadas con este lamentable caso” Omar García Harfuch

Se trata de: