Sergio Pantoja, alias El Búho, está vinculado al exalcade de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, presunto autor intelectual del asesinato de Roxana Guzmán.

El Búho y Raúl González se conocieron años atrás al coincidir en el Ayuntamiento de Acayucan, en Veracruz, durante la administración encabezada por Rosalba Rodríguez Rodríguez.

En ese periodo, Sergio Pantoja se desempeñaba como chófer y escolta de la entonces presidenta municipal. Por su parte, Raúl González ocupaba la Dirección de Obras Públicas.

Indagatorias sobre el caso de Roxana Guzmán, quien fue secuestrada en su domicilio por un grupo armado el 2 de junio de 2026, develaron que la relación se mantuvo luego de que Raúl González ganara la Presidencia Municipal de Ixhuatlán del Sureste por Movimiento Ciudadano.

Raúl González contrató a El Búho como chófer y escolta

De acuerdo con información dada a conocer por Grupo Fórmula, Sergio Pantoja habría tenido injerencia en la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, por lo que utilizaba unidades oficiales para realizar actividades delictivas.

Detienen a El Búho por asesinato de Roxana Guzmán

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención Sergio Pantoja, alias El Búho, noveno implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

El Búho fue aprehendido en Minatitlán, Veracruz, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Estatal.

Autoridades lo identifican como coordinador operativo de un grupo que estaría ligado al asesinato de Roxana Guzmán.

Al momento de su arresto le fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos y equipos de comunicación.

Entre las 8 personas previamente vinculadas a proceso por este delito se encuentran:

Ismael “N”

Juan Carlos “N”

Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón

Karen Monserrat “N” alias La Hiena

Luis Enrique “N”

José del Carmen “N”, alias Delta 7

Javier Iván “N”, alias Delta 1

Julio César “N”