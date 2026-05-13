La Fiscalía General de la República (FGR) reactivaría la investigación por homicidio del exrector Héctor Melesio Cuén, en Sinaloa, el pasado 25 de julio.

Acorde con lo dado a conocer, sin pronunciamiento de la FGR, la reapertura de la investigación del homicidio se da tras acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios.

Si bien las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no mencionan a Héctor Melesio Cuén, el líder del Cártel de Sinaloa lo relacionó con Rubén Rocha Moya.

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el mismo día que Ismael “El Mayo” Zambada fue entregado a Estados Unidos, que el narcotraficante explicó, formaba parte de la misma operación.

Homicidio de Héctor Melesio Cuén: FGR revisará carpeta de investigación (Especial )

FGR reactiva investigación por el homicidio de Héctor Melesio Cuén en Sinaloa

Fuentes federales dieron a conocer a medios como Milenio que, la FGR empezó a revisar la carpeta de investigación del homicidio de Héctor Cuén, derivado de una pesquisa paralela.

De acuerdo con lo señalado, la FGR estaría investigando las acusaciones de Estados Unidos sobre la presunta intromisión del narcotráfico en Sinaloa para las elecciones 2021.

En dichos comicios participó Héctor Cuén Ojeda para la gubernatura por el partido local PAS, terminó en alianza con el ganador de las elecciones, Rubén Rocha Moya.

Lo último dado a conocer sobre la investigación de la FGR señalaba que Héctor Cuén pudo ser asesinado en la casa en la que El Mayo Zambada fue secuestrado el 25 de julio de 2024.

De manera inicial se apuntó que Héctor Cuén habría sido asesinado en un asalto en una gasolinera la noche del mismo día, delito que El Mayo Zambada desmintió en una carta.

En la misma, El Mayo Zambada también mencionó que era amigo de Héctor Melesio Cuén, presente en la casa para una reunión que incluía al gobernador en licencia de Sinaloa.