Mediante un comunicado publicado en redes sociales, familiares del artista mexicano Pedro Friedeberg hicieron pública su muerte.

Pedro Friedeberg, de 90 años de edad, murió la mañana de este jueves 5 de marzo de 2026, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

De acuerdo con la publicación, el artista surrealista murió acompañado de su familia, quienes le hicieron sentir su amor durante sus últimos momentos.

“Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber podido compartir con él todo este tiempo. Su obra y espíritu creativo dejan un legado inmenso” Comunicado

Muere Pedro Friedeberg (@pedrofriedeberg / Instagram)

¿De qué murió Pedro Friedeberg?

Familia de Pedro Friedeberg solicitó privacidad y respeto en estos difíciles momentos de su vida.

Así como se guardaron para sí mismos las causas de la muerte de Pedro Friedeberg; sin embargo, se espera que en los próximos días se revele el motivo.

Asimismo se desconoce si el artista tenía una enfermedad o si su salud se encontraba deteriorada.

En viejas entrevistas, el artista surrealista decía que al morir esperaba ser sepultado en el mismo cementerio veneciano que Igor Stravinsky y Diaghilev. Deseaba que su lápida estuviera adornada con una góndola y plumas negras.

Pedro Friedeberg (@pedrofriedeberg / Instagram)

Al creador de la celebre obra titulada “Silla mano”, le sobrevive su esposa Carmen Gutiérrez y sus dos hijos: Diana y David.

Será recordado por ser uno de los exponentes más singulares del arte moderno y contemporáneo en México.

Además de dedicar gran parte de su vida a la escultura, plasmó su talento en lienzos y bocetos, así como diseñó muebles y se adentró a la arquitectura conceptual y los símbolos esotéricos.

Su fama comenzó a crecer en la década de 1950, luego de que Mathias Goeritz lo animará a dar a conocer su arte.

Fue así como Pedro Friedeberg formó parte de un grupo de artistas surrealistas mexicanos, irreverentes y exuberantes que se sobresalieron por su crítica al arte social y político dominante de su tiempo.