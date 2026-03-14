En comunicado, se ha dado a conocer la lamentable muerte de Phil Campbell, guitarrista de Motörhead a los 64 años.

Muerte de Phil Campbell que sucedió el pasado viernes 13 de marzo, después de una larga batalla en cuidados intensivos, tras una complicada operación.

¿De qué murió Phil Campbell? Guitarrista de Motörhead a los 64 años (Especial )

Phil Campbell, guitarrista de Motörhead muere a los 64 años

La familia del gales Phil Campbell confirmó la muerte del guitarrista de Motörhead a los 64 años de edad, en un sensible mensaje para los fans.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, quien partió pacíficamente anoche después de una larga y valiente lucha en cuidados intensivos tras una compleja operación”. Familia de Philip Anthony

Sin embargo, se desconoce de qué padecía Philip Campbell; cabe recordar que a principios del 2026 canceló varias de sus presentaciones debido a problemas de salud pero sin especificar.

En este mensaje, la familia también se despidió de Philip Anthony resaltando su personalidad de esposo, padre y abuelo; así como de quienes conocieron al guitarrista de Motörhead.

“Phil fue un esposo devoto, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido afectuosamente como ‘Bampi’. Todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo lo querían profundamente y lo extrañaremos muchísimo”. Familia de Philip Anthony

Phil Campbell, leyenda de la guitarra y de Motörhead

A lo largo de su vida, Phil Campbell se convirtió en una leyenda de la guitarra y de Motörhead, pues permaneció a la banda durante 31 años.

Pues Phil Campbell se unió a Motörhead desde 1994 y permaneció, hasta la muerte de Lemmy Kilmister en 2015, por lo que fue el segundo miembro con más años en la banda.

Antes de su muerte, Phil Campbell se mantenía activo como guitarrista junto a sus hijos en la agrupación que formaron en su honor, Phil Campbell and the Bastard Sons.