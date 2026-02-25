El mundo del anime está de luto por la muerte del animador Satoshi Mori a los 41 años, quien fue parte importante de varias series contemporáneas, como One Punch Man y Fate/Zero.

Además de ser el fundador de Gift-o’-Animation, estudio que en palabras de Satoshi Mori, pretendía desarrollar el talento y ser un enlace con las productoras.

One Punch Man (Madhouse)

¿De qué murió Satoshi Mori?

Satoshi Mori murió el pasado 20 de febrero; pero fue hasta el día 25 que se dio a conocer su fallecimiento a los medios y el público en general.

Aunque no se mencionó específicamente la causa de muerte de Satoshi Mori, el comunicado menciona que se debió a una enfermedad con la que lidiaba desde hace tiempo.

El comunicado también señala que murió en paz, además den enviar sus condolencias a todos los familiares y amigos del animador.

Se espera que en los próximos días o semanas, se den más detalles de la muerte de Satoshi Mori, principalmente la enfermedad que lo aquejaba.

Pues se especula que debió de ser algo de consideración, pues se trataba de un hombre joven que hasta donde se sabe, no presentó padecimientos previos.

Cardfight! Vanguard (TMS Entertainment)

¿Quién fue Satoshi Mori?

Satoshi Mori fue un animador japonés quien comenzó su carrera en 2005 en el Studio Takuranke, desempeñando el rol de animador clave en varios proyectos.

La función principal de Satoshi Mori era encargarse de los temas mecánicos y de acción en las series en las que estuvo involucrado, siendo supervisado por los veteranos del estudio.

10 años después, en 2015, fundó Gift-o’-Animation, cuyo objetivo era desarrollar talento y apoyar en procesos de producción a los grandes estudios.

Junto con Kinema Citrus, fue parte de proyectos como One Punch Man y Cardfight! Vanguard, la cual fue alabada por los fans de la misma.

De hecho, el mismo Satoshi Mori fue el animador clave de One Punch Man en su primera temporada, además de ser director de Cardfight! Vanguard a lo largo de su tiempo en pantalla.