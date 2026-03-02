Enrique del Moral fue un pilar fundamental de la arquitectura mexicana del siglo XX, reconocido como uno de los máximos exponentes del funcionalismo y pieza clave en la transición hacia la modernidad urbana del país.

Su influencia perdura como el gran planificador que, junto a Mario Pani, concibió el Plan Maestro de la Ciudad Universitaria de la UNAM, obra declarada Patrimonio de la Humanidad.

¿Quién fue Enrique del Moral?

Enrique del Moral fue un arquitecto e intelectual mexicano originario de Irapuato, Guanajuato. Su trayectoria se definió por la realización de más de 100 obras de gran escala, que incluyeron desde hospitales y aeropuertos hasta viviendas obreras.

Sus logros más destacados fueron la coautoría del plan maestro de la Ciudad Universitaria y el diseño de la Torre de Rectoría. Como Director de la Escuela Nacional de Arquitectura, revolucionó la enseñanza del oficio en México, méritos que le valieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1978.

La Secretaría de Cultura y el INBAL han impulsado nuevas investigaciones sobre su archivo personal, destacando que Del Moral no solo fue un constructor de edificios, sino un filósofo del espacio que buscó reconciliar la tradición mexicana con las exigencias de una metrópoli en crecimiento.

¿Qué edad tendría Enrique del Moral?

Enrique Moral nació el 21 de enero de 1905 y falleció el 11 de junio de 1987 con 82 años.

¿Enrique del Moral tuvo pareja?

A pesar de su prominencia pública, la información sobre su vida privada y pareja fue manejada con discreción. Las fuentes biográficas consultadas no detallan de manera explícita el nombre de su esposa o estado civil, centrando su narrativa en su legado profesional.

¿Qué signo zodiacal era Enrique del Moral?

Enrique del Moral era Acuario. Este signo de aire se caracteriza por su visión progresista, su capacidad de innovación y un profundo sentido humanista.

¿Enrique del Moral tuvo hijos?

Aunque no se detallan los nombres de todos sus descendientes en las fichas generales, se sabe que sus hijos y nietos continuaron con su vocación, manteniendo vigente el despacho y la filosofía del Moral.

¿Qué estudió Enrique del Moral?

Enrique del Moral realizó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura (antigua Academia de San Carlos de la UNAM), donde se tituló en 1928.

Fue discípulo directo de José Villagrán García, el padre del funcionalismo en México, y complementó su formación técnica con seminarios de humanismo impartidos por el filósofo José Gaos.

¿En qué trabajó Enrique del Moral?

Enrique del Moral es una figura central en la historia de la arquitectura mexicana y un actor clave en la configuración del México del siglo XX, al impulsar una visión moderna que articuló identidad nacional, funcionalidad y desarrollo urbano.