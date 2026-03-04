Familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informó que la actriz del Cine de Oro murió hoy 4 de marzo a los 96 años de edad, estando acompañada de su familia, pero ¿qué le pasó?

Te compartimos lo que se sabe sobre la causa de muerte de Ana Luisa Peluffo.

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo? Esto se sabe del fallecimiento de la actriz del Cine de Oro

A través de un post de la sobrina de Ana Luisa Peluffo, Elena Ivonne, se informó la muerte de la actriz de Cine de Oro hoy 4 de marzo, sin aclarar qué provocó su fallecimiento.

Sin embargo, la familiar de la actriz compartió que el hecho sucedió en su rancho en Tepatitlán de Morelos en Jalisco, estando acompañada por sus seres queridos.

Asimismo, se informó que en sus últimos años de vida, Ana Luisa Peluffo estuvo cercana a su único hijo.

“Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo”. Comunicado sobre la muerte de Ana Luisa Peluffo.

Ana Luisa Peluffo no tendrá funeral público

La actriz del Cine de Oro, Ana Luisa Peluffo murió a los 96 años de edad, pero pese a que fue muy representativa por su aporte a la actuación, no tendrá un funeral público.

Siguiendo “su voluntad”, Ana Luisa Peluffo será velada “de manera íntima y privada”. Sin embargo, la familia agradece el cariño que se le demostró a la actriz pese a su retiro desde hace años.