El arte de Pedro Friedeberg volvió a conectar con la música tras la despedida que Zoé le dedicó al artista, quien murió el 5 de marzo de 2026 a los 90 años.

La banda recordó que su obra La nariz de Cleopatra, creada en 1973, fue elegida como portada de su álbum Sonidos de karmática resonancia en 2021.

La pieza, inspirada en la célebre reflexión de Blaise Pascal, refleja el estilo surrealista y simbólico de Friedeberg, cuya estética dialogó con la propuesta conceptual de Zoé.

“La nariz de Cleopatra”: obra de Pedro Friedeberg que se convirtió en portada de Zoé

“La nariz de Cleopatra”, obra del artista mexicano Pedro Friedeberg creada en 1973, se caracteriza por su estilo surrealista, simbólico y geométrico, elementos que definen gran parte de su trayectoria.

El título de la pieza se inspira en una célebre reflexión del filósofo Blaise Pascal, quien afirmó que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la historia del mundo cambiaría.

Sonidos de karmática resonancia, álbum de Zoé (Especial)

Esa frase plantea que pequeños detalles pueden modificar el destino, idea que Pedro Friedeberg retomó para construir una obra cargada de simbolismo, ironía visual y referencias culturales.

Décadas después, la banda mexicana Zoé eligió esta obra como portada de su álbum Sonidos de karmática resonancia, lanzado en 2021 con una propuesta conceptual.

Entre la creación de “La nariz de Cleopatra” en 1973 y el lanzamiento del disco en 2021 existe una diferencia de 48 años.

La estética psicodélica y simbólica del trabajo de Pedro Friedeberg dialoga con los temas del álbum, centrados en la conciencia, la energía, la espiritualidad y la exploración interior.

Por ello, la portada conecta visualmente con la narrativa musical de Zoé, donde las ideas de destino, resonancia y percepción encuentran eco en el universo visual.

Pedro Friedeberg (@pedrofriedeberg / Instagram)

Zoé se despide de Pedro Friedeberg con la portada de Sonidos de karmática resonancia

Fue por medio de sus redes sociales que Zoé reaccionó a la muerte de Pedro Friedeberg.

La banda le dedicó al artista un mensaje en el que reconocen su trascendencia en el arte y recordando a sus fans el origen de la portada de su más reciente álbum.

“Gracias por todo, maestro”, se lee en la despedida de la banda mexicana.