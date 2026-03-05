El artista, arquitecto y diseñador surrealista mexicano Pedro Friedeberg murió la mañana del jueves 5 de marzo de 2026. Tenía 90 años de edad.

De acuerdo con el comunicado de su familia, Pedro Friedeberg murió acompañado de su familia en su residencia ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

¿Quién fue Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg fue un artista surrealista mexicano de origen judeo-alemán.

Su carrera inició en la década de 1950, luego de que el arquitecto y pintor mexicano Mathias Goeritz, lo animara a publicar su trabajo.

Sin proponérselo formó parte de un grupo de artistas surrealistas que se distinguieron por su irreverencia y critica al arte social y político dominante en ese momento.

Su obra abarca:

Pintura

Dibujo

Escultura

Arquitectura conceptual

Diseño de muebles

Símbolos esotéricos

¿Qué edad tenía Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936. Murió a los 90 años el 5 de marzo de 2026. Tenía 90 años de edad.

¿Quién es la esposa de Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg se casó cuatro veces, su última esposa fue Carmen Gutiérrez, de edad desconocida.

¿Qué signo zodiacal era Pedro Friedeberg?

El signo zodiacal de Pedro Friedeberg era capricornio.

¿Cuántos hijos tenía Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg tuvo dos hijos con su esposa Carmen Gutiérrez, ellos se llaman: Diana y David Gutiérrez.

¿Qué estudió Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana; no concluyó sus estudios.

¿En qué trabajó Pedro Friedeberg?

Pedro Friedeberg se inició en el mundo del arte junto a Mathías Goeritz, quien lo contrató como su asistente y más tarde lo invitó a colaborar en algunos de sus proyectos.

Por Remedios Varo expuso su trabajo en la Galería Diana, esto lo acercó a otros artistas entre los que figuran:

Leonora Carrington

Javier Girón

Diego Matthai Springer

Edward James

Antonio Souza

Expuso su arte en solitario en México y en el extranjero, su obra más conocida se llama la “Mano silla”, vendido más de 5,000 copias desde su creación en 1962.