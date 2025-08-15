Carlos Treviño, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue detenido en Estados Unidos por su presunta participación en actos de corrupción, pero su abogado desmintió los señalamientos.

Este jueves 14 de agosto, Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Carlos Treviño en Estados Unidos y aseguró que esto tiene que ver con el caso Odebrecht y las denuncias de Emilio Lozoya.

Aunque Carlos Treviño habría sido detenido por casos de corrupción dentro de Pemex, su abogado respondió a este señalamiento y aseguró que por motivos migratorios, no puede ser deportado.

Detienen a Carlos Treviño Medina, ex director de Pemex en Estados Unidos (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Abogado de Carlos Treviño, detenido en Estados Unidos, asegura que no es posible su deportación a México

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Carlos Treviño sería deportado en “los próximos días”, debido a que ya existe una solicitud desde hace 5 años.

El abogado de Carlos Treviño, Oscar Zamudio, aseguró que la detención de su cliente se dio por una “confusión migratoria” y no por casos de corrupción como ha indicado el gobierno de México.

Asimismo, el abogado Oscar Zamudio desmintió que Estados Unidos haya detenido a Carlos Treviño para deportarlo a México y negó que su cliente vaya a ser deportado para enfrentar la justicia en México.

“Es falso entonces que hayan detenido a Carlos Treviño para ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas con motivo de una orden de aprehensión. Y es inexacto que lo vayan a deportar porque el caso del señor Carlos Treviño está siendo revisado por un juez de la materia” Abogado Oscar Zamudio

Carlos Treviño: Su abogado asegura que no será deportado y que no hay ficha de detención en su contra

Por otra lado, el abogado Oscar Zamudio aseguró que Carlos Treviño reside de manera legal en Estados Unidos y que cuenta con una solicitud de asilo en este país, por lo que una deportación no sería deportado.

A través de un comunicado de Zamudio Abogados, el defensor de Carlos Treviño afirmó que no hay “ficha roja contra su cliente”, por lo que los señalamientos del gobierno de México estarían violando sus derechos y el debido proceso.

FGR desmiente versión de abogado de Carlos Treviño sobre posible deportación tras ser detenido en Estados Unidos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos Treviño, detenido en Estados Unidos el pasado 12 de agosto, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.

Mediante un comunicado, la FGR afirmó que los trámites para la deportación de Carlos Treviño ya se encuentra en proceso, lo que sería contraría a la información brindada por el abogado del ex director de Pemex.