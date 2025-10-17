El jueves 16 de octubre de 2025 se dio a conocer que una jueza de distrito negó el amparo a Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado de recibir un soborno de 4 millones de pesos en el caso Odebrecht.

Asimismo, se informó que fue impugnada la decisión de la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos que rechaza frenar la orden de aprehensión librada contra el ex director de Pemex.

Es de recordar que Carlos Treviño Medina fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de estar involucrado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Odebrecht. 5 años de reserva. (AP)

Carlos Treviño Medina no estaría siendo buscado por el delito de delincuencia organizada

Emma Cristina Carlos Ávalos, jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Penal, negó amparar a Carlos Treviño Medina por el caso de Odebrecht, resolución que ya fue impugnada y admitida a trámite por un Tribunal Colegiado.

Será este último organismo el que resuelva si se confirma, modifica o revoca la sentencia al exdirector de Pemex.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se alega que la resolución contiene argumentos deficientes, además de estar incompleto el recurso de revisión presentado.

Asimismo, señala que existió ocultación de la información de la orden de captura, pues está testada e impide conocer los motivos por los que se ordenó la aprehensión contra Carlos Treviño Medina.

No obstante, se aclara que el exdirector de Pemex no está siendo buscado por delincuencia organizada, razón por la no hay motivos para no compartir la información que envió el juez de control a la jueza de Distrito.