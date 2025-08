La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde repitió que no habrá familiares en las candidaturas de 2027, pero esto fue lo que dijo con respecto a las alianzas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México.

Como ha repetido Luisa Alcalde, Morena ya se prepara para las elecciones 2027 y aunque la reforma contra el nepotismo fue modificada para no aplicar en dichos comicios, el partido estableció medidas para evitar a los familiares.

Esto fue repetido en su conferencia de hoy martes 5 de agosto que dio desde San Luis Potosí, un estado que actualmente es gobernado por el Partido Verde y que se había mencionado la posibilidad de nepotismo en las elecciones 2027.

Luisa Alcalde dice no a familiares de Morena para elecciones 2027; pero sí a alianzas con PT y Partido Verde

Como señaló Luisa Alcalde, pese a no aplicarse la reforma, Morena no puede llevar ningún familiar de los actuales gobernantes, en ninguna entidad federativa, aunque eso no significa que no harán alianzas con PT y Partido Verde.

Tal como explicó Luisa Alcalde, si bien no rechazan a las personas que buscarán la candidatura para algún cargo en elecciones 2027, todos deberán de someterse a los estatutos de Morena que descarta a familiares.

Y esto sería aplicado para las posibles alianzas que se formen con el Partido Verde y PT, que acorde con Luisa Alcalde, serán evaluadas cerca de las elecciones 2027 conforme a los lineamientos de Morena, ya que no aplicaría el convenio de coalición.

Luisa Alcalde añadió que será la Comisión de Elecciones de Morena la que decida si habrá alianzas con el Partido Verde y PT, a la cual el guinda está abierta para las 17 candidaturas a las gubernaturas en las elecciones 2027.

“Nuestro Consejo Nacional tomó una determinación, nosotros no podemos llevar familiares de los actuales gobernantes, sería contrario a lo que ya decidió. Eso no significa que no pueda haber una alianza; se va a abrir por parte de Morena la posibilidad de que haya una alianza y que haya este diálogo con el Partido Ecologista y el Partido del Trabajo". Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

Aunque la conversación de alianzas no se ha dado para las elecciones 2027, Luisa Alcalde mencionó que para las 17 candidaturas se deberán respetar los lineamientos de Morena y sería lo que definiría si ir en coalición.

Esto será aplicado por la Comisión de Elecciones de Morena, que acorde con lo dicho por Luisa Alcalde, no puede ir contra lo establecido por el Consejo Nacional del partido, como la regla de no llevar familiares a alguna candidatura.

Luisa Alcalde también habló sobre actos anticipados de campaña de la esposa del gobernador del Partido Verde

Durante la conferencia, Luisa Alcalde fue cuestionada sobre los actos anticipados de campaña de la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González, quien buscaría la administración estatal en elecciones 2027.

En este tenor, los medios apuntaron que no sólo es la senadora quien ha comenzado con actos anticipados de campaña, también otros alcaldes que buscarán un cargo para las próximas elecciones, como el de Río Verde.

Al respecto, se le cuestionó a Luisa Alcalde si Morena interpondrá alguna denuncia contra quienes ya comenzaron campaña, lo que la dirigente declaró que se tomó en cuenta en lineamientos del comportamiento de candidatos.

Aunque añadió que la responsabilidad de revisar y castigar a quienes ya comenzaron actos de campaña, es la autoridad electoral, ya que a Morena no le toca definir si se rompen las reglas electorales.

Nuevamente, Luisa Alcalde mencionó que Morena no se va a adelantar en las elecciones 2027 con alianzas y candidatos, ya que eso lo decidirán cuando se acerquen los tiempos establecidos.