Saúl Monreal, senador de Morena, respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su aspiraciones para contender por el estado de Zacatecas.

Actualmente, David Monreal es el gobernador de Zacatecas, por lo que Saúl Monreal no podría aspirar a ocupar este cargo por la reforma contra el nepotismo y no reelección.

Saúl Monreal, senador por Morena (Saúl Monreal Ávila / Facebook)

Saúl Monreal respondió a Claudia Sheinbaum sobre aspiraciones a la gubernatura en Zacatecas

El senador Saúl Monreal dijo en entrevista con José Cárdenas que respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum, ante lo que dijo sobre sus aspiraciones a la candidatura.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que Saúl Monreal “es muy joven” y que puede esperar seis años para contender por la gubernatura, que ahora es ocupada por su hermano.

Pese a que afirma respetar la decisión de Claudia Sheinbaum, Saúl Monreal dijo que ser gobernador de Zacatecas es una aspiración que tiene desde que era niño y va a seguir aspirando.

Saúl Monreal no descarta candidatura en Zacatecas con otro partido, pero esperará discusión interna en Morena

Al ser cuestionado sobre si cambiaría de partido para poder contender con Zacatecas, Saúl Monreal dijo que “no es momento para reflexionar sobre este tema” y esperará la discusión interna en Morena.

Saúl Monreal dijo que va a hacer su lucha al interior de Morena para poder llegar a la candidatura en Zacatecas, pero no descartó contender con otro partido para ser gobernador de este estado.