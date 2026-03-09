El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzará a solicitar la CURP Biométrica a los derechohabientes que acudan a realizar trámites presenciales a partir del 17 de marzo.

De acuerdo con la información, la implementación de la CURP Biométrica en el IMSS responde al mandato de actualizar los mecanismos de identificación por parte del Poder Ejecutivo.

¡Tómalo en cuenta! IMSS pedirá CURP Biométrica en algunos trámites desde el 17 de marzo

El 17 de marzo se vence el plazo fijado en el Diario Oficial de la Federación para la implementación parcial de la CURP Biométrica, por lo que el IMSS comenzará a solicitarla.

¿Registro de CURP Biométrica ya tiene fecha de inicio? Esto se sabe. (Michelle rojas)

Con el fin de fortalecer los controles de identificación en procedimientos administrativos, el IMSS solicitará la CURP Biométrica para algunos trámites, como:

Alta patronal

Inscripción al seguro de riesgos de trabajo

Asignación o cancelación del Registro Patronal Único

Avisos de movimientos afiliatorios de trabajadores

Solicitud del Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE

Certificados digitales

Presentación de avisos de movimientos de trabajadores

Acreditación de personalidad jurídica al actuar como representante legal

Pese a lo anterior, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha reiterado en diversas ocasiones que el registro en la CURP Biométrica es voluntario, por lo que no te pueden negar un servicio por no tenerla.

En caso de que no tengas tu CURP Biométrica y necesites realizar un trámite presencial en el IMSS, te recomendamos presentar una identificación oficial vigente con fotografía.