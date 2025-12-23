A partir de febrero de 2026, la CURP biométrica será obligatoria en México por lo que en enero se habilitaron módulos en todo el país para tramitarla.

A diferencia de la CURP actual, la CURP biométrica implementa huellas dactilares, escaneo del iris y fotografías digitales.

La versión moderna y más segura de este documento de identificación personal será solicitada en diversos trámites:

Servicios de salud: Acceso a hospitales públicos y privados, así como al historial clínico del paciente.

Servicios educativos: Trámites escolares, expedición de certificados, becas.

Servicios financieros: Apertura de cuentas bancarias, solicitud de tarjetas de crédito e inversiones.

Trámites gubernamentales: Gestiones ante dependencias federales, estatales y municipales

Documentos oficiales: Pasaportes, licencias de conducir, actas y otros registros

Programas sociales

Pensiones

CURP Datos Biométricos (Michelle Rojas / SDPNoticias)

¿Cómo y dónde tramitar la CURP biométrica?

Con el objetivo de reforzar la seguridad, combatir la suplantación de identidad, evitar fraudes así como agilizar trámites en un entorno digital, en 2026 será obligatoria la CURP Biométrica.

Para obtenerla, debes contar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP

Comprobante de domicilio (máximo de 3 meses)

Correo electrónico

Menores de edad deberán solicitarla con ayuda de sus tutores.

Acta de nacimiento (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica?

De manera presencial:

Una vez que se cuenta con la documentación se deberá ingresar al portal citas.renapo.gob.mx/citas/

Dentro del sitio web se deberá seleccionar el apartado “Servicio requerido“, posteriormente hay que elegir la opción “Registro de datos biométricos para la CURP”.

Ya ingresados los datos que solicite el portal, éste arrojará un calendario donde deberás elegir la fecha y el horario de tu cita.

El último paso será acudir al módulo ubicado en calle de Londres #102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde tramitarán tu CURP Biométrica y posteriormente te la entregarán.

De manera digital:

De acuerdo con el portal ADN40.MX, podrás agendar tu cita en la APP de la CDMX.