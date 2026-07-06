Luego de ser confrontado por un grupo de manifestantes en calles de la CDMX, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, acusó que fue víctima de agresiones durante el incidente.

“Lo ocurrido dejó de ser una manifestación pacífica para convertirse en un acto de hostigamiento y violencia que puso en riesgo la integridad de mi familia” Cuauhtémoc Blanco

En un comunicado, advirtió que una de las personas que se sumó a la protesta atacó a su esposa.

De la misma forma, el exgobernador del estado de Morelos aseveró que él en ningún momento de la confrontación con los manifestantes agredió las personas.

Vandalizan camioneta de Cuauhtémoc Blanco (Yazmín Betancourt/sdpnoticias)

Cuauhtémoc Blanco denuncia agresiones y hostigamiento contra él y su familia en manifestación

La tarde del domingo 5 de julio de 2026, el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, se trasladó al Estadio Banorte para presenciar junto a su familia el partido México vs Inglaterra.

Sin embargo, durante el trayecto, un grupo de manifestantes le cerró el paso a la camioneta en la que se transportaba con el fin de protestar y lanzar diversas consignas en su contra.

Ante lo ocurrido, Cuauhtémoc Blanco compartió un comunicado en el que acusó que él y su familia fueron víctimas de agresiones que reprobó y calificó como actos de hostigamiento.

En su desplegado, el legislador morenista aseveró que de manera personal, respeta el “derecho de todas las personas a manifestarse y expresar libremente sus opiniones".

“Mientras mi esposa documentaba lo que estaba sucediendo con su teléfono celular, una persona golpeó violentamente el dispositivo contra el cristal del vehículo, agrediéndola y poniendo en riesgo la integridad de quienes nos encontrábamos al interior del vehículo” Cuauhtémoc Blanco

No obstante y al incluir en su publicación un video en torno a lo acontecido, el exmandatario estatal acusó que uno de los inconformes agredió a su esposa.

En específico, Cuauhtémoc Blanco indicó que mientras su cónyuge documentaba con su teléfono celular el incidente, uno de los manifestantes golpeó de manera violenta el dispositivo.

Comparto la siguiente información para conocimiento de la ciudadanía. pic.twitter.com/pPhPwdAD2e — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) July 6, 2026

Cuauhtémoc Blanco niega haber agredido a manifestantes

Al acusar que fue agredido durante la manifestación del 5 de julio, Cuauhtémoc Blanco también rechazó que haya cometido alguna agresión en contra de quienes se sumaron a la protesta.

Sobre el punto, el diputado sentenció que la protesta no puede ser pretexto para agredir, en especial cuando hay mujeres y niños involucrados, en referencia a su esposa e hijos.

“En ningún momento agredí a persona alguna. Mi única prioridad fue proteger a mi familia y salir del lugar de forma segura”. Cuauhtémoc Blanco

Pese a ello, Cuauhtémoc Blanco sentenció que en ningún momento agredió a nadie y lo único que hizo fue proteger a sus familiares y salir de la zona de la manifestación de manera segura.

Finalmente, llamó a respetar el Estado de Derecho, pues refirió que la protección de la integridad de todas las personas, debe estar por encima de "cualquier diferencia política o ideológica“.