El accidente de un BYD King en la carretera México-Toluca, que terminó con el incendio total del vehículo eléctrico tras un choque, colocó bajo el escrutinio público a uno de los modelos híbridos más populares de la marca china en México.

A raíz del caso, surgieron dudas sobre las características técnicas, el funcionamiento de su sistema de propulsión y los elementos de seguridad del automóvil híbrido.

Comercializado en México desde 2023, el sedán destaca por combinar motor a gasolina y batería eléctrica, una configuración que le permite ofrecer una amplia autonomía y eficiencia de consumo.

BYD King: Precio, características y autonomía

Desde el 2023 la marca de autos BYD, proveniente de China, comenzó la comercialización de sus vehículos eléctricos en México. Sin embargo, también anunciaron modelos híbridos.

Específicamente el BYD King tiene un precio de 524 mil 900 pesos, según la versión GL, que es la más económica.

Algunas de sus características es el ser un híbrido enchufable con un motor de 1.5 L y una batería Blade LFP.

El BYD King puede transportar hasta a 5 pasajeros, es rines de 17 pulgadas, mientras que tiene 6 bolsas de aire.

Sin embargo, una de sus mayores cualidades es su autonomía, siendo que la eléctrica es de hasta 170 km NEDC y la combinada de hasta 1,680 km NEDC.

Automóvil BYD King 2027. (byd)

Una de las mayores ventajas con la que el BYD King es vendido es su cualidad híbrida, en donde destacan que si tienes tu vehículo con carga regular y haces recorridos diarios cortos, parte de los trayectos se pueden hacer sin gasolina, debido a la combinación de la batería con el tanque.

La autonomía que este BYD King 2027 tiene, es mayor a la versión anterior y única 2024, debido a que anteriormente la combinada rondaba los 1,175 km y 50 km eléctricos.

Este datos, a la perspectiva del escrutinio público, sería la combinación que el BYD King tiene en su batería con el tanque, lo que habría provocado el incendio en el vehículo de la México-Toluca en donde murieron dos personas tras un choque.

Otro dato del BYD King es que tiene conducción automática nivel 2, es decir, este ayuda manteniendo una velocidad constante, así como ayuda para frenar y acelerar, y mantener el mismo carril, pero no porque sea un vehículo que se maneje solo.