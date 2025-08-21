Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, reveló cuánto cuesta encargar un narcocorrido; este es el precio.

El cantante de 38 años fue asesinado ayer martes 19 de agosto en Guadalajara, Jalisco, resultado de un ataque directo a balazos.

Ernesto Barajas era cantante de música regional mexicana, y entre su repertorio musical se destacaban varios narcocorridos dedicados a miembros del Cártel de Sinaloa; ¿cuánto cobraba por ellos?

Este es el precio por encargar un narcocorrido, según lo que cobraba Ernesto Barajas

Antes de morir, Ernesto Barajas reveló el precio de un narcocorrido, con base en su experiencia creando canciones para importantes personajes del crimen organizado, como Joaquín “el Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada, ex líderes del Cártel de Sinaloa.

En una entrevista para el medio Independent en Español, Ernesto Barajas dijo que su primer narcocorrido lo sacó sin autorización y sin cobrar, porque no existían “protocolos”.

Actualmente explicó que para la difusión de un narcocorrido se debe tener autorización, ya que darlo a conocer sin el permiso del narcotraficante mencionado, puede ser peligroso para los interprétes, al exponer o poner en riesgo a los personajes si la canción resulta contener pistas para las autoridades.

Al convertirse en un grupo reconocido, Ernesto Barajas señaló que las emisoras empiezan a contactarlos directamente, o algunas otras veces les llaman por teléfono para solicitar la creación de un narcocorrido, con su respectivo precio.

Sobre esta última dinámica, el cantante agregó que los mismos capos que quieren tener su narcocorrido, asignan a una persona para contactar a los artistas, por lo que no hay trato directo con los narcotraficantes.

En cuanto al precio de un narcocorrido, Ernesto Barajas confesó que él cobraba 25 mil dólares, casi medio millón de pesos, y la creación del mismo venía con ciertas condiciones, como ser respetuoso y no agraviar a otras bandas delictivas.

Ernesto Barajas (ernestobarajasoficial / Instagram)

Estas son algunos de los narcocorridos que Ernesto Barajas compuso

El vocalista de Enigma Norteño compuso varias canciones o narcocorridos a varios personajes del Cártel de Sinaloa, y del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio “el Mencho” Oseguera.

Entre los narcocorridos que escribió Ernesto Barajas se encuentran los siguientes:

¿Van a querer más? Los placeres de Archivaldo El Señor Iván El Sr. Mayo Zambada Los lujos del R También me llamo Ismael El Flaquito El Chicken Little La captura del M Gordo

Es decir, que si Ernesto Barajas cobraba 25 mil dólares por cada narcocorrido, Enigma Norteño habría recibido más de 4 millones de pesos del crimen organizado.