Los Originales de San Juan causaron controversia luego de dedicarle un narcocorrido a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, en plena Expo Fiesta 2025 en este municipio de Michoacán.

El narcocorrido titulado La Raza Michoacana, que fue dedicado a Fanny Arreola a petición de la propia alcaldesa de Apatzingán, habla de traficantes michoacanos que burlan las leyes federales.

“Para ellos no existen leyes Retenes ni federales Se pasean con lo que quieren Armas, drogas y mujeres" Corrido dedicado a Fanny Arreola

En consecuencia, el gobierno de Michoacán anunció sanciones a Los Originales de San Juan y al Ayuntamiento de Apatzingán por incurrir en el delito de apología del delito.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, informó que se aplicará sanciones al Ayuntamiento de Apatzingán y a la agrupación Los Originales de San Juan por incurrir en actos de apología del delito.

“Arriba Apatzingán, Michoacán, compadritos. A toda la gente que viene esta noche, les queremos cantar un corrido bien bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta (municipal), Fanny (Arreola), me dijo: `cántenme este corrido´, y con mucho cariño se lo cantamos" Los Originales de San Juan

Las autoridades también informaron que hay suficientes evidencias documentales y audiovisuales que confirman la interpretación de este corrido en el municipio de Apatzingán.

Dentro de las sanciones por el delito de apología del delito, de acuerdo con la ley, se contempla:

Tres a seis meses de prisión

Multa de 80 a 150 Unidades de Medida y Actualización

Esta polémica se une al hecho de que Omar García Harfuch excluyó a Fanny Arreola de su reunión del gabinete de seguridad en Apatzingán , donde invitó a productores de limón para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del empresario citrícola Bernardo Bravo.